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Kültür

"Petöfi İlk Kez İstanbul'da" sergisi açıldı

Ressam Haydar Özay'ın Macaristan'ın ulusal şairi Sandor Petöfi'nin hayatından ve şiirlerinden esinlenerek hazırladığı "Petöfi İlk Kez İstanbul'da" sergisi, Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ahmet Esad Şani  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
"Petöfi İlk Kez İstanbul'da" sergisi açıldı Fotoğraf: Ahmet Esad Şani/AA

İstanbul

Sergide, ressam Haydar Özay'ın Sandor Petöfi'nin hayatından ve şiirlerinden esinlenerek yaptığı resimler yer aldı.

Açılışta konuşan Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos, doğumunun 200. yıl dönümünde anılan şair ve ozan Petöfi'nin hayatına ve eserlerine ilişkin bilgiler verdi.

Şairin aşk ve özgürlük uğruna mücadele ettiğini dile getiren Sipos, "Petöfi, Macarlar için günümüze dek değerini korumuş bir simgedir. Bunun nedeni hem sanatı hem fikirleri hem de işlediği konuların hala geçerli olmasıdır. Zamana direnen bu davaların günümüzde de küresel boyutta anlam taşıması buna en güzel örnek. Mücadele vermiş olduğu davanın yanı sıra Macar diline büyük katkıları olmuş, dolayısıyla Macar kültürüne imza atmış bir isim. Macaristan'da en az bir şiirini ezbere bilmeyen yoktur diye düşünüyorum." dedi.

Ressam Haydar Özay ise olağanüstü şairleri ve büyük müzisyenleri olduğu için Macar kültürünü sevdiğini belirterek, "Böyle bir yerin, Macar Kültür Merkezi'nin İstanbul'da, Kağıthane'de olması özellikle gençler ve çocuklar için çok hazine bir şey." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi ve katılımcılar sergiyi gezdi.

Macarların ulusal şairi Sandor Petöfi'nin 200. doğum yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sergi, 15 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

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