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Kültür

Parcels, 13 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Avustralya çıkışlı, Berlin merkezli elektropop müzik grubu Parcels, 13 Temmuz'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Hilal Uştuk  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Parcels, 13 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Indie pop, funk ve elektronik müzik sentezi sunan topluluk, Epifoni organizasyonu ve +1 katkılarıyla KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Sonbaharda yayınlanması planlanan yeni albümlerini "Safeandsound" isimli yeni şarkılarıyla duyuran grup, bu yıl ayrıca Glastonbury Festival ve Londra Wembley Arena gibi önemli festival ve sahnelerde dinleyiciyle buluşacak.

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