Parcels, 13 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek
Avustralya çıkışlı, Berlin merkezli elektropop müzik grubu Parcels, 13 Temmuz'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul
Indie pop, funk ve elektronik müzik sentezi sunan topluluk, Epifoni organizasyonu ve +1 katkılarıyla KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.
Sonbaharda yayınlanması planlanan yeni albümlerini "Safeandsound" isimli yeni şarkılarıyla duyuran grup, bu yıl ayrıca Glastonbury Festival ve Londra Wembley Arena gibi önemli festival ve sahnelerde dinleyiciyle buluşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.