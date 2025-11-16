Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,201.20
BTC/USDT
96,064.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Özbekistan'da "Gelecek Mirası" Uluslararası Ödülleri sahiplerini buldu

Özbekistan'da, bu yıl ilk kez düzenlenen "Gelecek Mirası" Uluslararası Ödülleri sahiplerini buldu.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Özbekistan'da "Gelecek Mirası" Uluslararası Ödülleri sahiplerini buldu

Taşkent

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yeni inşa edilen İslam Medeniyet Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kararıyla edebiyat, kültür, sanat, bilim, eğitim ve dijital teknolojiler alanlarında faaliyet gösterenleri teşvik etme amacıyla bu yıl ilk kez tertip edilen "Gelecek Mirası" Uluslararası Ödülleri'nin takdim töreni düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yanı sıra Orta Asya Devlet Başkanları 7. İstişare Toplantısı için Taşkent'te bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de hazır bulundu.

Törende, edebiyat, kültür, sanat, tiyatro, bilim ve dijital teknolojiler olmak üzere birçok alanda üstün başarı gösteren yerli ve yabancı isimler ödüllendirildi.

Törende Tacikistan Halk Şairi Davlat Safarzoda kültür, Kazakistan Milli Drama Tiyatrosunun ünlü oyuncusu Yerkebulan Dayırov tiyatro ve sinema, Azerbaycan Halk Sanatçısı Alim Gasımov musiki, Türkmenistan Halk Sanatçısı Babasari Annamiradov resim, Özbekistan Uluslararası Tarım Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Dilfuza Egamberdiyeva bilim, eğitim ve dijital teknolojiler kategorilerinde Gelecek Mirası Uluslararası Ödülü'ne layık görüldü.

Etkinlikte Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri ve Kırgızistan Halk Yazarı Sultan Raev de Türk dünyası edebiyatına kazandırdığı eserler, modern ve geleneksel anlatıyı ustalıkla harmanlayan güçlü edebi kişiliği ve ortak manevi duyguları yansıtan çalışmalarından dolayı Gelecek Mirası Uluslararası Ödülü ile ödüllendirildi.

Raev, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, Türk dünyasının kültürel zenginliğini vurgulayarak "Henüz anlatamadığımız çok fazla ortak hikayemiz var. Bu ödül yalnızca şahsıma verilmiş bir takdir değil, Türk dünyasının ortak kültürel mirasına, edebiyatına ve manevi değerlerine gösterilen önemin bir yansımasıdır. Bu özel ödülü özellikle İslam Medeniyeti Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlarımızın katılımıyla almak ise ayrı bir gurur." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da tek katlı inşaatın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini korumak öncelikle anne babaların rehberliğiyle mümkündür
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "çifte rekor" kırıldı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi
Metro tünellerine olağanüstü durumlarda yaklaşık 1,4 milyon kişi sığınabilecek

Benzer haberler

Özbekistan'da "Gelecek Mirası" Uluslararası Ödülleri sahiplerini buldu

Özbekistan'da "Gelecek Mirası" Uluslararası Ödülleri sahiplerini buldu

Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılı

Özbekistan'da TDT Uluslararası Çok Modlu Taşımacılık Forumu düzenlendi

UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, Semerkant'taki 43. Genel Konferansı değerlendirdi

UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, Semerkant'taki 43. Genel Konferansı değerlendirdi
Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu

Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu

UNESCO, 15 Aralık’ı "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan etti

UNESCO, 15 Aralık’ı "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet