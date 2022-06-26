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Kültür

Oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti

Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.

Fatih Türkyılmaz   | 26.06.2022
Oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti

İstanbul

Wöber'in vefatını usta oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, paylaşımında "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatrolarında başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında çeşitli roller aldı.

Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

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