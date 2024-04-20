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Kültür

Oyuncu John Malkovich, 16 Eylül'de Zorlu PSM'de sahne alacak

Sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi John Malkovich, "The Infernal Comedy" oyunuyla 16 Eylül'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Fatih Türkyılmaz  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Oyuncu John Malkovich, 16 Eylül'de Zorlu PSM'de sahne alacak

İstanbul

Malkovich, performansıyla, gerçek hayattan alınmış hikayeleri müzik eşliğinde izleyicilerin beğenisine sunacak.

BWO Entertainment ve Dolmabahçe AŞ işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Türkçe altyazılı olarak İngilizce sahnelenecek.

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