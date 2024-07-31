Dolar
33.14
Euro
35.85
Altın
2,419.55
ETH/USDT
3,328.90
BTC/USDT
66,422.00
BIST 100
10,691.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2024 yılı ikinci çeyrek turizm rakamlarını açıklıyor
logo
Kültür

Oyuncu Genco Erkal vefat etti

Bir süredir kan kanseri tedavisi gören tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Aişe Hümeyra Akgün  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Oyuncu Genco Erkal vefat etti

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanatçının vefatını sosyal medya hesabından "Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim." paylaşımıyla duyurdu.

Piyanist ve besteci Fazıl Say da Erkal'ın vefatına dair yaptığı paylaşımda "Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı. Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü." ifadelerini kullandı.

Erkal'ın X hesabından da "Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana istemez... Tek hecesiz elveda." paylaşımı yapıldı.

Genco Erkal hakkında

İstanbul'da 28 Mart 1938'de dünyaya gelen Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969'da Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

Erkal, 1965 yılında Nikolay Gogol'un "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve uzun yıllar bu oyunu üç farklı yorumla sahneledi.

Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nazım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini de tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi.

Sinemada 1982'de "At" ve 1983'te "Faize Hücum" filmleri ile "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez ödüle değer görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Türkiye ve dünya gündemi
"Kuyu-14" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

Oyuncu Genco Erkal vefat etti

Oyuncu Genco Erkal vefat etti

Oyuncu Kenan Işık vefat etti

Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi indirildi

Yazar Ferit Edgü vefat etti

Yazar Ferit Edgü vefat etti
Antalya'da tekne kazasında hayatını kaybeden ATSO Başkanı Bahar'ın cenazesi defnedildi

Antalya'da tekne kazasında hayatını kaybeden ATSO Başkanı Bahar'ın cenazesi defnedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet