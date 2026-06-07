Osmanlı'nın görkemli mirası Dolmabahçe Sarayı 170 yaşında

[1/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[2/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[3/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[4/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[5/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[6/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[7/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[8/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[9/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[10/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[11/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[12/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[13/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[14/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[15/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[16/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[17/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[18/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[19/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[20/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor. Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Daire Başkanı Güller Karahüseyin, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

[21/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[22/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.

[23/23] Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı'nın hizmete açılışının üzerinden 170 yıl geçti. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan saray, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.