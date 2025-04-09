OneRepublic, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek
ABD'li pop rock grubu OneRepublic, yeni albümleri "Artificial Paradise"ın turnesi kapsamında İstanbul'da dinleyicisiyle buluşacak.
İstanbul
Beşiktaş Kültür Merkezinden (BKM) yapılan açıklamaya göre, grup, BKM organizasyonuyla 30 Nisan'da Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.
Colorado'da 2002'de kurulan grup, şarkıcı, söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitarist Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeci Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher'dan oluşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.