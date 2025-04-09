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Kültür

OneRepublic, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek

ABD'li pop rock grubu OneRepublic, yeni albümleri "Artificial Paradise"ın turnesi kapsamında İstanbul'da dinleyicisiyle buluşacak.

Özlem Limon  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
OneRepublic, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek

İstanbul

Beşiktaş Kültür Merkezinden (BKM) yapılan açıklamaya göre, grup, BKM organizasyonuyla 30 Nisan'da Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

Colorado'da 2002'de kurulan grup, şarkıcı, söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitarist Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeci Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher'dan oluşuyor.

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