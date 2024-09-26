Ömrünü tiyatroya adayan sanatçı: Haluk Kurtoğlu
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Haluk Kurtoğlu'nun vefatının üzerinden 20 yıl geçti.
İstanbul
Sanatçı 10 Haziran 1932'de Aydın'da doğdu. İlk ve orta öğretimin ardından Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünde eğitim gördü.
Mezun olduktan sonra 1953-1997 yılları arasında Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak görev yaptı.
Kurtoğlu, 44 yıl emek verdiği tiyatro serüveninde dönemin yerli ve yabancı birçok oyununda yer alarak Londra Royal Shakespeare'de çalışmalara katıldı.
Devlet Tiyatrolarında 1954'ten itibaren görev yapan oyuncu, sonraki dönemlerde Tiyatro İstanbul kadrosunda çalıştı, ayrıca 1950'li yılların başında bazı yabancı yapımları seslendirdi.
Sinemaya 1963'te "Büyük Yemin" filmiyle adım attı
Yeşilçam ile 1963 yapımı "Büyük Yemin" filminde Cahit rolünü canlandırarak tanışan Kurtoğlu, 1982-1993 arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğretim üyeliği yaptı.
Sanatçı, 1960-1970 yılları arasında İngiltere'de Stratford Upon Avon'da Royal Shakespeare Company Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Veronalı İki Centilmen" oyununda yönetmen Robin Philips'in asistanlığı görevinde bulundu.
Kurtoğlu, 1971-1972 yıllarında "Altı Kişi Yazarını Arıyor" adlı oyunla Ankara Sanat Kurumu'ndan mansiyon, 1973-1974'te "Uçmayan Kuşlar Tutulur" ile Ankara Sanat Kurumu'ndan "En İyi Erkek Oyuncu", 1979-1980'de ise "Antigone" oyunuyla Avni Dilligil "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.
Kemal Tahir'in aynı adlı eserinden büyük bütçeli "Yorgun Savaşçı" filminde, 1979 yılında TRT için hazırlanan Halit Refiğ'in yönetmenliğini üstlendiği dizide, Albay Bekir Sami rolünü canlandırdı. Ancak yapım 1993'te yayınlandı.
Kurtoğlu, 1980'li yıllarda Orhan Gencebay ve Kadir İnanır gibi ünlü oyuncularında dahil olduğu çok sayıda yapımda yer aldı.
Sonraki yıllarda çekilen "Acımak", "Duvardaki Kan", "Ateşten Gömlek" gibi TRT dizilerinde önemli rollerde oynadı. Kuruluş Osmancık dizisinde Şeyh Edebali rolünü canlandırdı.
"Reis Bey"de hakim rolünü oynadı
Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" adlı eserinden aynı adla uyarlanan filmde hakim rolünü canlandırdı. Kültür Bakanlığı Sinema Başarı Ödülü kazanan film, yakın tarih yüzleşme filmlerinin simge isimlerinden biri oldu.
Hem devlet hem özel tiyatrolarda uzun yıllar sahneye çıkan sanatçı dizi ve filmlerde yer aldı. Geleneklere bağlı ve şefkatli rolleriyle tanınan sanatçı birçok şairin dizelerine sesiyle hayat verdi.
"Kelebekler Sonsuza Uçar" 1993 yapımı sinema filminde oynadığı Mesut Uçakan'ın yönettiği "İskilipli Atıf Hoca" başrolü ile geniş kitlelerce tanındı.
Kendisi gibi oyuncu olan Muazzez Kurtoğlu ile evliliklerinden doğan Cem Kutroğlu da kendisi gibi oyuncu ve televizyoncu oldu. Kurtoğlu, eşi 1996 yılında vefat ettikten sonra Sema Hanım'la evlendi.
TRT'de 1994 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda "sanatta 40 yıl, dün mü bugün mü?" sorusuna, "Dolu dolu mesleki açıdan söylüyorum. Ustalarımızla hocalarımızla tiyatronun altın devrini yaşadığımız dünle, şu anda yaşıyor olduğumuz bugünü birleştirip bir sentez halinde yarına aktarabilirsek başarısıyla ve mutluluğuyla yarın." ifadelerini kullanmıştı.
Usta oyuncuya 2004'teki "41. Altın Portakal Film Festivali"nde "Yıldırım Önal Anı Ödülü" verilmesi karar alındı.
Haluk Kurtoğlu, 27 Eylül 2004'te kalp krizi sonucu 72 yaşında vefat etti.
Seslendirdiği yapımlardan bazıları arasında "Ocean's 11", "Huzura Giden Yol/Fudayl Bin Iyad Hz.", "Aslan Kral", "Uyanış / Davud-i Tai Hz." gibi yapımlar bulunuyor.
"Karanlık Sular", "Ağrı'ya Dönüş", "Garip Bir Koleksiyoncu", "Reis Bey", "Yansıma", "Yedi Uyuyanlar", "Kuruluş", "Bir Yudum Mutluluk", "Yusuf Yüzlü", "Şeytan Sofrası", "Kadirşinas", "Bulutbey", "Abdülhamit Düşerken", "Emanet", "Deli Yürek-Boomerang Cehennemi", "Vasiyet" , "Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan", "Türk Vakıf Medeniyeti", "Aşkın İlk Yarısı", "Cennet Gözlüm", "Gönülden Gönüle", "Hafız Yusuf Efendi", "Yolun Sonundaki Karanlık", "Kuruluş / Osmancık", "Ateşten Günler", "Bir Muharririn Ölümü" adlı yapımlarda rol alan usta sanatçının yer aldığı son yapım ise "Hırsız" dizisi oldu.
Oynadığı tiyatro oyunlarından bazıları ise şöyle:
"Eskimeyen Oyun, Limon: Memet Baydur, Nereye Kadar, Uçamayan Kuşlar Tutulur, Cyrano de Bergerac (oyun): Edmond Rostand, Güzel Helena: Selehattin Batu, Lady Frederick: W. Somerset Maugham, Maria Stuart: Friedrich Schiller, Othello: William Shakespeare, Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş), Çayhane: John Patrick, Genç Osman, Harput'ta Bir Amerikalı, Hapşırık, Macbeth: William Shakespeare, Cadı Kazanı: Arthur Miller, Giydirici: Ronald Harwoorld, Altın Göl: Ernest Thomson."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.