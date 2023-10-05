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Kültür

"Öğretmen" filmi 20 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rekabetini mizahi bir dille anlatan TRT ortak yapımı "Öğretmen" filmi 20 Ekim'de vizyona girecek.

Hilal Uştuk  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
"Öğretmen" filmi 20 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe taraftarı bir ilkokul öğretmeninin tayininin Çaykara ilçesine çıkmasıyla başından geçen olayların anlatıldığı filmde Önder Açıkbaş, Asuman Dabak, Necmi Yapıcı, Buse Sinem İren, Ulaş İnan Torun, Burak Satıbol, Adem Yılmaz, Kemal Uçar ve Seymen Aydın rol aldı. Trabzonspor tarihinin en çok gol atan futbolcusu Hami Mandıralı ise konuk oyuncu olarak filme katıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde çekimleri tamamlanan filmde, Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesine de atıfta bulunulurken, mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için yapamayacağı şeyin olmadığı da vurgulanıyor.

Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin senaryosunu Yılmaz Okumuş kaleme aldı, yapım ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu üstlendi.

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