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Kültür

Muş'taki tarihi Murat Köprüsü'nde bayram yoğunluğu

Muş'ta Selçuklu mimarisiyle inşa edilen tarihi Murat Köprüsü'nde Kurban Bayramı'nın son gününde yoğunluk yaşandı.

İbrahim Yaldız  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Muş'taki tarihi Murat Köprüsü'nde bayram yoğunluğu Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Murat Nehri üzerinde 13'üncü yüzyılda inşa edilen 188 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki 12 gözlü köprü, kenti ziyaret edenlerin gezdiği tarihi mekanların başında geliyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan köprüye, bayram tatili dolayısıyla çevre illerden gelen ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün girişimleriyle Murat Köprüsü'nün çevresine yapılan 1071 Sultan Alparslan Parkı'nda da bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Ailesiyle Diyarbakır'dan gelen Ramazan Azbay, AA muhabirine, Murat Köprüsü'nün ve çevresindeki parkın çok güzel olduğunu söyledi.

Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan Azbay, "Tarihi Murat Köprüsü'nü görmek için Diyarbakır'dan Muş'a geldik. Çok güzel bir yer. Temiz ve serin bir havası var. Özellikle köprünün tarihi yapı olması ayrı bir hava katıyor. Herkese tavsiye ederiz. Tarihi mekanları gezmek ve görmek lazım." dedi.

Bitlis'ten gelen Caner Çelikbaş ise "Gerçekten muazzam bir yer. Her insanın gelip görmesi gereken bir yer. Ortam mükemmel. Otantik bir hava var burada. Bayramın son günü. Kısa vaktimiz vardı onu da burada değerlendirelim dedik." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Maşallah Oktay da "Burası Muş'un tarihi yerlerinden biri. Doğa ile iç içe bir köprü. Kendinizi burada iyi hissediyoruz. Arkadaşlarla günümüzü burada değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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