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Kültür

Morrissey'in İstanbul konseri iptal oldu

İngiliz sanatçı Morrissey'in 12 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan konseri, müzisyenlerinden birinin yaşadığı beklenmedik sakatlık nedeniyle iptal edildi.

Fatih Türkyılmaz  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Morrissey'in İstanbul konseri iptal oldu

İstanbul

Organizasyonu düzenleyen Piu Entertainment, Morrissey'in Türkiye'deki geniş dinleyici kitlesine ve İstanbul konserine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek, şu açıklamayı yaptı:

"Üzülerek belirtmek isteriz ki, grup üyelerinden bir sanatçının yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Morrissey'in 12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konseri iptal edilmiştir. Satın almış olduğunuz biletler, biletleme firmasının iade politikası çerçevesinde tarafınıza geri ödenecektir. Konsere göstermiş olduğunuz ilgi ve anlayışınız için içtenlikle teşekkür ederiz."

Sanatçının konser biletleri, satışa çıkarıldığı gün tükenmişti.

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