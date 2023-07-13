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Kültür

"Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" aksiyon severleri ihya edecek

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 7 film vizyona girecek.

Melik Fırat Yücel  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
"Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" aksiyon severleri ihya edecek

İstanbul

"Görevimiz Tehlike" serisinin devam filmi "Mission: Impossible-Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Pom Klementieff, Cary Elwes ve Indira Varma'nın rol aldığı film, yanlış kişilerin eline düşmeden önce tehlikeli bir silahın yerini bulmaya çalışan Ethan Hunt ve IMF ekibinin mücadelesini konu alıyor.

Filmin yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstlendi.

"Tanrının Unuttuğu Yer"

Hlynur Palmason'un yönettiği "Tanrının Unuttuğu Yer" filminde başrolleri Elliott Crosset Hove, Ingvar Sigurdsson ve Vic Carmen Sonne paylaştı.

İnanç, ölüm, doğa, aile, zaman ve ahlak kavramlarını işleyen yapım, kilise inşa etmek amacıyla 19. yüzyılda İzlanda'ya gelen Danimarkalı bir rahibin doğayla ve ada halkıyla karşı karşıya geldikçe asıl niyetinden, kendi ahlaki ve insani ideallerinden uzaklaşmasını anlatıyor.

"Harold Fry'ın Beklenmedik Yolculuğu"

Jim Broadbent, Penelope Wilton ve Monika Gossmann'ın oynadığı "Harold Fry'ın Beklenmedik Yolculuğu" bir dram hikayesini ele alıyor.

Hettie Macdonald'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin konusu özetle şöyle:

"Emekli bir memur olan Harold Fry, kanser olduğunu öğrendiği eski iş arkadaşı Queenie'ye moral vermek için bir mektup yazar. Sonra mektubu tam postaya verecekken, kendisi teslim etmeye karar verir ve arkadaşının yatırıldığı 800 km uzaktaki bakım evine doğru yürümeye başlar. Yürüyüşü sırasında geçmiş hataları, kayıpları ve başarılarıyla yüzleşir ve hayatını yeniden keşfeder."

"Çılgın Dostum Finnik"

Denis Chernov'un yönettiği Rus yapımı "Çılgın Dostum Finnik", yaşadığı evin sahipleriyle geçinemeyen tatlı Finnik'in, onları kendi yöntemleriyle bir bir kovmasını anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Andrew Traucki'nin yönettiği ABD ve Avustralya ortak yapımı "Resif: Kanlı Takip" ile yerli yapımlar "Semur 4: Mahşer" ve "Cinnas" haftanın korku filmleri olarak beyaz perdedeki yerini alacak.korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeye aday.

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