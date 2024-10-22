Mısır'da Firavun 2. Ramses'in heykeline güneş vurdu
Mısır'ın Asvan kentindeki Ebu Simbel Tapınağı'nda bulunan Firavun 2. Ramses'in heykeline güneş ışığı vurdu.
Kahire
Asvan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yılda sadece iki kez gerçekleşen doğa olayını 1400'ü yabancı 4 bin turist izledi.
Firavunlar dönemindeki Mısır'da, Ebu Simbel ve çevresinin, astronomi açısından önemli bir bölge olduğu biliniyor. Ebu Simbel'in kuzeybatısında 11 bin yıl öncesine dayanan taş pusula ile yağmur yağma zamanını gösteren taş saat bulunuyor.
Asvan'da dağın içi oyularak 20 yılda yapılan Ebu Simbel Tapınağı'nın kapısında 4 dev Ramses heykeli bulunuyor. Söz konusu tarihi olay sadece, 2. Ramses'in "doğum günü" kabul edilen 22 Ekim ve "taç giyme günü" olduğu belirtilen 22 Şubat'ta gerçekleşiyor ve 20 dakika sürüyor.
Antik Mısır'da, Firavun 2. Ramses heykelinin yüzüne güneş ışınlarının vurduğu 22 Ekim "tarım" mevsiminin, 22 Şubat ise "hasat" mevsiminin başlangıcına işaret ediyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.