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Kültür

Mimar Sinan'ın doğduğu ev müze olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile planlanan protokol kapsamında eserleri yüzyıllardır ayakta duran Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas'taki evinin müzeye dönüştürüleceğini bildirdi.

Esma Küçükşahin  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Mimar Sinan'ın doğduğu ev müze olacak

Kayseri

Büyükkılıç yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile planlanan protokol kapsamında Mimar Sinan Evi'nin ihtiyaç duyulan restorasyonun ardından müze haline getirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ağırnas Mahallesi'nin önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas, dünyaya hitap eden yaklaşımla evrensel kültürü geleceğe taşıyan bir beldedir. Mimar Sinan'ı anlamak için onun felsefesini geleceğe taşımak lazım. Kültepe, Koramaz ve Ağırnas'ın bütünleşik olarak her yapısının, her taşının, her sokağın anlamlandırılması için hepimizin çalışmalar yapması lazım. Herkesin Mimar Sinan'ın yaşadığı Ağırnas'ı görmeye gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan'ın sadece Türkiye için değil dünya için de önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Sinan'ın okullarda çocuklara verilecek eğitimlerle geleceğe taşınması gerektiğini kaydetti.

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