Dolar
35.77
Euro
37.32
Altın
2,746.08
ETH/USDT
3,183.80
BTC/USDT
102,850.00
BIST 100
10,081.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Mickey 17" filmi 7 Mart'ta vizyonda olacak

Altın Palmiye kazanan ilk Kore filmi "Parasite"in Oscar ödüllü yazar ve yönetmeni Bong Joon Ho'nun yazıp, yönettiği yeni filmi "Mickey 17", beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
"Mickey 17" filmi 7 Mart'ta vizyonda olacak

İstanbul

"Alacakaranlık" serisinden tanınan Robert Pattinson ile Toni Collette ve Mark Ruffalo'nun başrolleri paylaştığı film, 7 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Edward Ashton'ın aynı adlı romanından uyarlanan yapım, sıra dışı hikayesiyle bilim kurgu ve maceraseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Aksiyon, komedi ve bilim kurgu türündeki filmde, "The Walking Dead" dizisiyle tanınan Steven Yeun ve İngiliz aktris Naomi Ackie de yer alıyor.

Filmin başyapımcıları Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd ve Marianne Jenkins olurken yapımcılığını ise Ho'nun yanı sıra Dede Gardner, Jeremy ve Dooho Choi üstlendi.

Türkiye'deki dağıtımını TME Films'in yapacağı film, uzayı kolonileştirmeye çalışan bir şirkette "harcanabilir", yani öldükten sonra klonunun üretilmesine izin veren bir işçi olarak çalışan Mickey'nin hikayesini anlatıyor.

Filmin fragmanı sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i kabul etti
Kartalkaya'daki yangında 78 kişinin öldüğü otelin müdürü resmi kayıtlarda "resepsiyon personeli"ymiş
Edirne'de kaykayla tehlikeli yolculuk görüntülendi
Menengiç ve sumak yaprağı, besi hayvanlarının salgıladıkları metan emisyonunu azaltıyor
Ankara'nın hava kalitesi "turuncu" seviyede

Benzer haberler

"Mickey 17" filmi 7 Mart'ta vizyonda olacak

"Mickey 17" filmi 7 Mart'ta vizyonda olacak

İran'da sinema ve dizilerde rol alan kadın dublörler cesaret ve yetenekleriyle öne çıkıyor

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay: Türk sinemasında büyük bir gelişme var

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı bu hafta vizyona giriyor

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı bu hafta vizyona giriyor
Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, AA'nın Sinema Atölyesi'ne konuk oldu

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, AA'nın Sinema Atölyesi'ne konuk oldu
Kült film "Yedi" 30 yıl sonra yeniden beyazperdede

Kült film "Yedi" 30 yıl sonra yeniden beyazperdede
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet