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Kültür

Michelin Rehberi'nin Türkiye haritasına İzmir ve Bodrum eklenecek

Michelin Rehberi, Türkiye'deki seçkisine İzmir ve Bodrum'u da katacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Michelin Rehberi'nin Türkiye haritasına İzmir ve Bodrum eklenecek

İstanbul

Michelin ekibinden yapılan açıklamaya göre, İzmir ve Bodrum için ilk kez gerçekleşecek restoran seçimleri, rehberin İstanbul'daki ikinci seçkisi ile birlikte 9 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek özel bir törenle duyurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'un ardından önde gelen turizm destinasyonlarımız arasında yer alan İzmir ve Bodrum'un, gastro şehir olarak öne çıkmasından dolayı son derece mutluyuz. Sürdürülebilirlik kavramını özünde barındıran mutfak kültürümüzün zenginliğini, bölgenin en nitelikli ürünleriyle, tarladan sofraya yaklaşımıyla harmanlayan yetenekli şeflerimiz sayesinde dünyaya sergileyebileceğiz. Bu lezzetleri tatmak için İzmir ve Bodrum'a gelecek olan ziyaretçiler, Turkaegean'ın turkuaz suları, derin tarihi mirası, tesis kalitesi ve kruvaziyer turizminden mavi yolculuğa (gulet turları) kadar uzanan sınırsız olanaklar karşısında hayrete düşecek. Türkiye'nin gastronomi turizmindeki büyüyen potansiyelini göstermesi itibarıyla, bu 2 yeni bölgemizin Michelin Rehberi’ne eklenmesinden dolayı çok memnunuz, önümüzdeki senelerde yeni şehirlerimizin de listeye ekleneceğine kuvvetle inanıyoruz."

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ise "Geçen yıl İstanbul'a yaptıkları ilk ziyaretlerden sonra müfettişlerimiz, yol haritalarına İzmir ve Bodrum'u dahil etmekten oldukça memnunlar. Bu iki lokasyon sadece kültürel ve turistik açıdan unutulmaz ve benzersiz deneyimler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda keşfedilmeyi hak eden bir mutfak kültürüne de sahip." ifadelerini kullandı.

Poullennec, ayrıca şunları kaydetti:

"İzmir ve çevresi, yöresel kültürü ön plana çıkaran ve çoğu genç şefin üst düzey gastronomik yeteneklerini sergileyebildiği heyecan verici restoranlara sahipken Bodrum, geleneksel ve ulaşımı kolay olacak şekilde şehir merkezinde yer alan restoranların yanında lüks tatil köylerindeki inovatif konseptler sunan restoranlarıyla da parlıyor. Bu iki yeni bölgeyi Michelin Rehberi ailesine dahil ederek, Türkiye'nin asla kaçırılmaması gereken bir gastronomi destinasyonu olduğu mesajını dünyaya yaymayı gönülden arzuluyoruz."​​​​​​​

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