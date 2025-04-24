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Kültür

MESAM'da 23 Nisan'da çocuklar başkanlık seçiminde oy kullandı

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla yapılan başkanlık seçimiyle kutladı.

Özlem Limon  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
MESAM'da 23 Nisan'da çocuklar başkanlık seçiminde oy kullandı

İstanbul

MESAM'ın açıklamasına göre, Genel Kurul'da, 23 Nisan dolayısıyla çocuklar arasında yapılan temsili başkanlık seçiminde İpek ve Ege yarıştı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen MESAM Başkanı Recep Ergül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı sadece ülkemiz çocuklarına değil dünyanın bütün çocuklarına armağan etti. O yüzden Türkiye'nin en büyük, en gözde ve bir dünya markası olan MESAM'ı da birbirinden kıymetli ve geleceğimizi teşkil eden çocuklar yönetecek."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda MESAM Genel Kurulu'nda koltuğu devralan çocuk başkan ve kurul üyeleri, telif haklarına dair çeşitli mesajlar verdi.


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