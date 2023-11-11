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Kültür

Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde kadın heykeli bulundu

Mersin'de, Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen kadın heykeline ulaşıldı.

Mustafa Ünal Uysal, İbrahim Polat  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde kadın heykeli bulundu

Mersin

Anamur ilçesindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen arkeolojik kazılar devam etti.

Koruma ve restorasyon işlemlerinin de yapıldığı antik kentte, "liman hamamı" olarak adlandırılan bölgedeki kazıda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen kadın heykeli bulundu.

Eser, ilk incelemenin ardından korumaya alındı.

Çalışmaları inceleyen Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Tekocak'tan bilgi aldı.

Kazı başkanı Tekocak, AA muhabirine, Anemurium Antik Kenti'ndeki arkeolojik çalışmaların yıl boyunca sürdüğünü söyledi.

Ortaya çıkarılan heykelin, yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda olduğunu belirten Tekocak, "Giyimli kadın heykelinin başı, kolu ve ayakları eksik olduğu için kime ait olduğunu bilmiyoruz. Belki de o dönemde antik kentte yaşayan bir idareci, soylu veya zenginin eşine ya da tanrıçaya ait olabilir." diye konuştu.

Tekocak, bölgenin daha fazla ziyaretçi çekmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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