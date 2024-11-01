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Kültür

Melike Şahin, "grammy.com"un Global Spin serisinde Türkiye'yi temsil ediyor

Müzik dünyasında iyi bir çıkış yakalayan ve şarkılarıyla beğeni kazanan şarkıcı Melike Şahin, "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı oldu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Melike Şahin, "grammy.com"un Global Spin serisinde Türkiye'yi temsil ediyor

İstanbul

Grammy editörleri tarafından titizlikle hazırlanan platformda, Şahin müzik kültürünü global bir izleyici kitlesine tanıtıyor.

Global Spin serisi, Coldplay ile de sahne alan Elyanna gibi yıldızların yanı sıra Fransız sanatçı GIMS gibi uluslararası üne sahip isimleri de ağırladı.






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