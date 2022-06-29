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Kültür

Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Topkapı Sarayı'nda konser düzenledi.

Fatih Türkyılmaz   | 29.06.2022
Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı önündeki mehteran konserine yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği, konserde "Ceddin Deden", "Plevne Marşı", "Genç Osman" ve "Fetih Marşı"nın da aralarında olduğu isimli marşları seslendirdi.

Konserler, yaz boyunca her hafta salı 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda, çarşamba 11.00'de Topkapı Sarayı'nda devam edecek.

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