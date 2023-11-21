Maslak Kasrı FPV dron ile görüntülendi
Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan ve tarihi 163 yıl önceye dayanan Maslak Kasrı, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince FPV dron ile görüntülendi.
İstanbul
Sultan Abdülaziz'in 1868'de yeğeni şehzade Abdülhamid Efendi'ye tahsis ettiği kasır, adını o dönemde şehre su temin etmek üzere bölgede bulunan ve "Maslak" denilen su dağıtım haznelerinden alıyor.
Osmanlı'nın 34. padişahı Sultan 2. Abdülhamid'e ve ailesine yıllarca ev sahipliği yapan kasır, 1937-1982 yıllarında askeri prevantoryum olarak kullanıldıktan sonra 1984'te geçirdiği restorasyonun ardından Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde halka açık bir müze ev olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Maslak Kasrı'nın içinde Kasr-ı Hümayun, Mabeyn-i Hümayun, seyir köşkü, havuz, ağalar dairesi, hamam, limonluk, limonluk külhanı, kuşçu ve bahçıvan odası, su deposu, bekçi odası, telgraf odası, at ahırı ve mutfak ile sayısız bitki çeşidiyle donanmış büyük bahçe ve tropik bitkilerin yetiştiği sera bulunuyor.
İstanbul'un kalabalığından uzak ormanlık alandaki Maslak Kasrı, AA ekibi tarafından FPV dronla görüntülendi.
Dronun kasrın bahçesinden başlayarak kaydettiği görüntülerde, 170 bin metrekarelik alandaki yapılar, bahçe ve kasrın ihtişamlı merdivenleri yer alıyor.
Mimari tasarımında Türk evi plan tipi uygulanan kasrın dron çekimlerinde, tavanda bulunan kabartmaların tarihi dokusunu ve ihtişamını koruduğu görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.