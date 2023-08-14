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Kültür

Marmaris lüks mega yatları ağırlıyor

Cayman Adaları bayraklı "Blue" ile Bermuda bayraklı "Mar" isimli yatlar, Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

Sabri Kesen  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Marmaris lüks mega yatları ağırlıyor

Muğla

Marmaris Cruise Port küçük iskelesine bağlanan "Blue" isimli yatta, çift helikopter pisti, 9 güverte, plaj kulübü, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi, atık su arıtma ve 80 mürettebat bulunuyor.

İlçede 5 gün kalacağı belirtilen 26 metrelik lüks yatta, konforlu 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor.

Bermuda bayraklı 16 metre genişliğindeki "Mar" isimli yat da Albatros Marina büyük iskelesine demirledi.

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in daha önceki "Lana" ismiyle gezdiği ve isminin "Mar" olarak değiştirildiği belirtilen 107 metre uzunluğundaki yatta, spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu ve su sporları ekipmanları yer alıyor.

Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de iki haftadır Albatros Marina büyük iskelede yer alıyor.

Marmaris'teki "Blue", "Mar" ve "Eclipse" isimli lüks yatlar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Turistler, yatları arka plana alarak fotoğraf çektiriyor.

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