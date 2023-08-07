Lüks mega yat "Blue" Bodrum'da demirledi
Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.
Muğla
İlçe açıklarına demir atan yatta, çift helikopter pisti, 9 güverte, plaj kulübü, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi, atıksu arıtması ve 80 mürettebat bulunuyor.
Uluslararası internet sitelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 26 metre genişliğindeki 2022 yılı yapımı lüks yatta, konforlu 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.