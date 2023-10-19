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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşuyor.
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Kültür

Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun başrollerini paylaştığı "Dolunay Katilleri" izleyiciyle buluşacak

"Dolunay Katilleri", 1920'lerde Oklahoma'da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen Osage yerli halkını ve o dönem etkin olan FBI'ın bu dava için sürdürdüğü soruşturmayı konu ediniyor.

Melik Fırat Yücel  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun başrollerini paylaştığı "Dolunay Katilleri" izleyiciyle buluşacak

Istanbul

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone'nin başrollerini paylaştığı, Martin Scorsese'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu, ünlü yönetmen Martin Scorses, Eric Roth ile birlikte yaşanmış olaylardan uyarlayarak kaleme aldı.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film sinemaseverlerle buluşacak.

"Testere X"

Ünlü korku serisi "Testere"nin kronolojik olarak ilk ve ikinci filmi arasında geçen olayları konu edinen yeni halkası "Testere X", Jigsaw'un kendi yöntemleriyle bir intikamın peşine düşmesini anlatıyor.

Kevin Greutert'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Tobin Bell, Michael Beach, Synnove Macody Lund, Steven Brand ve Renata Vaca yer alıyor.

"Çözümler Kitabı"

Michel Gondry'nin yönettiği, Pierre Niney, Blanche Gardin ve Frankie Wallach'ın rol aldığı "Çözümler Kitabı", yapımcıları ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu filmini teyzesinin evinde bitirmek zorunda kalan bir adamın hikayesine odaklanıyor.

Fransa yapımı film, komedi ve dram türünü bir araya getiriyor.

"Serçenin Gözyaşı"

Ezgi Şenler, Uğur Güneş, Yeşim Salkım, Tamer Karadağlı ve Soydan Soydaş'ın rol aldığı "Serçenin Gözyaşı", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Aysun Akyüz Mehdiabbas'ın yönetmenliğini yaptığı film, şiddet gördüğü eşinden kaçmaya çalıştığı sırada çıkan arbedede ateş alan silahla kocasını yaralamaktan yargılanan bir kadın ile onun davasını üstlenen avukatın hikayesini anlatıyor.

"Öğretmen"

TRT ortak yapımı, Bilal Kalyoncu'nun yeni komedi filmi "Öğretmen", Trabzon'un Çaykara ilçesine atanan koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin gözünden Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinin yansımalarını konu ediniyor.

"Her Şey Aşk İçin"

Haftanın bir diğer yerli komedi filmi, Safa Sarı, Zafer Algöz ve Gizem Sevim'in başrollerini paylaştığı "Her Şey Aşk İçin" olacak.

Ahmet Kapucu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, evlenmeye karar veren iki genç ile kızın babası arasında geçen olaylar etrafında dönüyor.

"İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi"

Sinan Ölmez'in animasyon filmi, TRT ortak yapımı "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi", ailesi ve arkadaşlarıyla Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmek için yola çıkan İbi'nin, kötü bir masal kahramanına karşı arkadaşlarıyla verdiği mücadeleyi beyaz perdeye taşıyacak.

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