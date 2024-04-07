Lara Fabian İstanbul'da konser verecek
Şarkıcı Lara Fabian, dünya turnesi kapsamında, 25 Nisan'da İstanbul Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul
Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilecek konserde ünlü şarkıcı, geniş bir repertuvarla hayranlarını müzikal yolculuğa çıkaracak.
"Adagio", "Je t'aime", "I Will Love Again" ve "Love by Grace" gibi şarkılarıyla tanınan Belçika-İtalyan kökenli Fabian, yirmiden fazla dilde söylediği şarkılarının ve uluslararası ödüllerinin yanı sıra güçlü vokali ve sahne performansıyla da dikkati çekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.