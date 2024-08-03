Laodikeia Antik Kenti'nde Skylla grubu heykeller bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli'de "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında "eşsiz ve renkli" Skylla Grubu heykelleri keşfedildiğini duyurdu.
Ankara
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan "Geleceğe Miras" uygulamasının meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti.
Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan “Geleceğe Miras” uygulamamız meyvelerini vermeye devam ediyor.👏🏻— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 3, 2024
“Geleceğe Miras Laodikeia Projesi” kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykelleri keşfedildi!… pic.twitter.com/kMhJhndvrN
Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"Geleceğe Miras Laodikeia Projesi kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykelleri keşfedildi. Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik Dönem'in barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.