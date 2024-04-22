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Kültür

Kurtuluş Savaşı Müzesi, bir hafta boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek

I. TBMM Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi), Meclis'in kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla bugünden itibaren bir hafta boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Aynur Ekiz  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Kurtuluş Savaşı Müzesi, bir hafta boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek

TBMM

TBMM resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizi ilan eden, milli iradenin tecelligahı I. TBMM Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi), Meclisimizin kuruluşunun 104. yıl dönümü münasebetiyle 22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Kurtuluş Savaşı Müzesine tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.


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