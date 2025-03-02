Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı
Bakan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geleneksel sanatlardan musikiye, sohbetlerden özel gösterilere kadar birçok etkinlikle biz de Ramazan boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu manevi atmosferi paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinliğine ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleşen Ramazan etkinlikleri, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın yoğun ilgisiyle devam ediyor.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) March 2, 2025
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geleneksel sanatlardan musikiye, sohbetlerden özel gösterilere kadar birçok etkinlikle biz de Ramazan boyunca… pic.twitter.com/JWT6xHJ87I
Ramazan etkinliklerinin, vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle devam ettiğini bildiren Ersoy, şunları kaydetti:
"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geleneksel sanatlardan musikiye, sohbetlerden özel gösterilere kadar birçok etkinlikle biz de Ramazan boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu manevi atmosferi paylaşacağız. Tüm vatandaşlarımızı "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine davet ediyorum."
Bakan Ersoy, paylaşımında, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinden görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.