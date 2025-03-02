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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

Bakan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geleneksel sanatlardan musikiye, sohbetlerden özel gösterilere kadar birçok etkinlikle biz de Ramazan boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu manevi atmosferi paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Alper Şaşmaz  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ramazan etkinliklerinin, vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle devam ettiğini bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geleneksel sanatlardan musikiye, sohbetlerden özel gösterilere kadar birçok etkinlikle biz de Ramazan boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu manevi atmosferi paylaşacağız. Tüm vatandaşlarımızı "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine davet ediyorum."

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinden görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

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