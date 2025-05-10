Dolar
38.76
Euro
43.61
Altın
3,324.77
ETH/USDT
2,418.00
BTC/USDT
103,689.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan "Spotify" açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Spotify, Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan "Spotify" açıklaması

Ankara

Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de sanatçıların dijital mecralarda muhatap bulamamasının yapıcı bir diyalog ve somut adımlarla çözülmesi gereken ciddi bir sorun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Spotify gibi uluslararası dijital platformlar Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi bir yana, içerik algoritmalarında nitelikten çok sansasyona öncelik verilmesi; argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendirici içeriklerin listelerde öne çıkarılması kabul edilemez bir tercihtir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, Türkiye'de nitelikli müzik üreten sanatçılarımızın her zaman yanındayız. Ancak dijital platformların da bu hassasiyeti paylaşması şarttır. İş birliği ve sürdürülebilirlik açısından bu sorumlulukların yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oğuzhan Koç'un paylaşımı

Öte yandan, şarkıcı Oğuzhan Koç da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti.

"Sevgili Spotify Türkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi? Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar, yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz. Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok. Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup 'umarız beğenir' deyip bekliyoruz sanki. Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı
Bakan Göktaş: Bu uygulamayla çocuğun dijital ortamdaki davranışları izlenebilecek
Kamu kurum ve kuruluşlarının dış kaynak sağlamasına imkan veren düzenlemede değişiklik
AJet'ten Anneler Günü'ne özel yüzde 40 indirim kampanyası
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan "Spotify" açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan "Spotify" açıklaması

MESAM Başkanı Ergül: Bizim önceliğimiz dijitaldi, onu çözdük

Sonar İstanbul 2025, 9-10 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak

Genç sanatçılardan oluşan GİF Orkestrası, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

Genç sanatçılardan oluşan GİF Orkestrası, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu
"Rockçı Profesör" gündüz konservatuvarda akademisyen, gece sahnede solist

"Rockçı Profesör" gündüz konservatuvarda akademisyen, gece sahnede solist
Çeribaşı Fikri Ocak'tan Kakava'ya renkli davet

Çeribaşı Fikri Ocak'tan Kakava'ya renkli davet
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet