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Kültür

Konya'da Meram Bağları Projesi'nin açılışı yapıldı

Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Meram Bağları Projesi ile turizmde farklı bir rota oluşturulması hedefleniyor.

Anıl Kuru   | 25.09.2022
Konya'da Meram Bağları Projesi'nin açılışı yapıldı Fotoğraf: Anıl Kuru/AA

Konya

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde söz ettiği Bağ-ı Meramın yeniden hayata geçirilmesi amacıyla oluşturulan proje kapsamında Yeni Meram Caddesi ve Yaka Caddesi'nin kesişiminde yer alan 18 bin metrekarelik araziye, bin adet üzüm ve 200 adet meyve ağacı dikildi.

Projeyle Konya'da Mevlana Müzesi'nden sonra yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği önemli bir bölgenin oluşturulması de amaçlanıyor.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, projenin açılış töreninde, yapılan hizmetin güzel olduğunu söyledi.

Sorgun, "Ama sadece nostaljide kalmaması gerekiyor. Bu bir hayat tarzıdır aslında. Üretmek bir hayat tarzıdır. Kendi bahçemizde ürettiğimiz salatalıklar varsın biraz eğri olsun, İsrail tohumundan yapılmış o düzgün çıtır çıtır salatalıklardan daha kıymetlidir. Onun için kendimiz üretmemiz gerekiyor. Sadece nostaljide kalmaması gerekir." diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projenin Meram Çayı'nın da bulunduğu "Meram" denince akla gelen yerde hayata geçirildiğini belirtti.

Bağ-ı Meram'ın Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde övgüyle bahsettiği yer olduğunu vurgulayan Kavuş, şunları söyledi:

"Evliya Çelebi'nin dünyada gördüğü en güzel yerlerden biri olarak övdüğü mekandayız. Bizler de belediye olarak buraların yeşilliğine, zenginliğine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu içinde bulunduğumuz bağ, 18 bin metrekare. İçerisinde Meram'ın örnek taş binalarından bir ev, yirmiye yakın 200 yıllık pelit ağacı, binden fazla asma ağacı ve iki yüze yakın meyve fidanı var. Özellikle, Meram'da yetişen meyveleri seçip oluşturduğumuz bir bağ.

Amacımız, tüm dünyadan, Türkiye'den ve Konya'dan gelen insanları buraya çekmek, şehrin ve Meram'ın tanıtımına katkı sağlamak, hepsinin ötesinde, geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkarak bu zenginliği yeni nesle aktarmak ve yaşatmaktır. İnsanlar buraya gelince pelit ağaçlarının altında oturacak, kuş seslerini dinleyerek, sincapları izleyerek huzurlu bir ortamın tadını çıkaracak. Meram demek huzur demek, dinginlik demek, buraya gelen o huzuru bulur, ruhu dinlenir. Meram'da ağaçların altında bir bardak çay ömre bedeldir, tatile gitmiş gibi olur insan. İnşallah bu durumu geliştireceğiz."

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