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Kültür

Konya'da 120 yıllık cami restore ediliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan 120 yıllık caminin restorasyonuna başlandı.

Savaş Güler  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Konya'da 120 yıllık cami restore ediliyor Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi

Konya

Konya Büyükşehir Belediyesinin tarihi eserlerin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında ilçedeki Kurucuova Camisi'nin restorasyonuna başlandığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, caminin restorasyon bedelinin yaklaşık 12 milyon lirayı bulacağını belirtti.

Şehirlerin kültürleriyle yaşayıp, kültürleriyle yükseleceğine işaret eden Altay, "Biz de şehrimizin sahip olduğu tüm kültürel ve tarihi değerleri korumak, bunları aslına uygun şekilde ihya etmek için çalışıyoruz. Asırlık camimizde aslına uygun olarak restorasyon çalışmalarına başladık. En kısa sürede tamamlayarak yeniden ibadete açmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

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