Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,715.20
BTC/USDT
23,217.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna’dan hareket eden ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü gemilerde denetim yapacak Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan müşterek denetleme timi, gemilerin demirlediği alana ulaştı.
logo
Kültür

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Kayseri'de Anadolu Selçuklu dönemi mimarisi örneklerinden Sultan Hanı, turizme kazandırılacak.

Esma Küçükşahin   | 06.08.2022
Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti.

Çiçek ile Büyükkılıç, Sultan I. Alaeddin Keykubad tarafından 1232-1236 yıllarında inşa ettirilen Sultan Hanı'nı gezdi.

Burada incelemelerde bulunan Büyükkılıç, tarihi değerin bilinirliğini sağlamak ve buralara farklı işlevler kazandırmak adına belediye iştiraki olan KAYTUR vasıtasıyla handa tarihi dokuya uygun şekilde halka hizmet verileceğini bildirdi.

Vali Çiçek ise Başkan Büyükkılıç'ın kentin turizm değerlerini ayağa kaldırmak için söz verdiğini aktardı.

Tarihi handan çok etkilendiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Bünyan Belediye Başkanı ve Bünyan Kaymakamımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bizi çok etkileneceğimizi, gerçekten Türk tarihine büyük hizmet olacağını, faaliyete geçirilmesini, işletmeye açılmasını, tüm Kayserililerin tanımasını istedikleri bir yeri göstermek için davet etti. Davet üzerine Bünyan'a geldik. Gerçekten hem Büyükşehir Belediye Başkanım hem ben çok etkilendik, çok duygulandık. Büyükşehir Belediye Başkanımız burada bir müjde daha açıkladı, çok mutlu oldum. Başkanımız 'Artık KAYTUR Bünyan'da ve Sultan Hanı'nda' dedi. Bu demektir ki 1200 yılında yapılmış bir han, halkımızın hizmetinde olacak, halkımızın ziyaretine açılacak. İşletmeler olacak, hediyelik eşyalar, tarihi bilgilendirmeler olacak. Şimdiden çok heyecanlandığımızı belirtmek istiyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yok
İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi Manisa'da toprağa verildi
Bolu'da sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Benzer haberler

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Belediyenin atıl arazisi lise öğrencilerine uygulama alanı oldu

Kayserili esnaf çay ocağında 40 yıldır sigara ile mücadele ediyor

Kayserili esnaf çay ocağında 40 yıldır sigara ile mücadele ediyor
Atık camlar ustasının elinde süs eşyasına dönüşüyor

Atık camlar ustasının elinde süs eşyasına dönüşüyor
Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı

Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet