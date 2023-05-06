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Kültür

Karakuş Tümülüsü'nde restorasyon çalışması yapılıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Karakuş Tümülüsü'nde restorasyon çalışmaları başlandı.

Orhan Pehlül, İlyas Gün  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Karakuş Tümülüsü'nde restorasyon çalışması yapılıyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte Karakuş Tümülüsü'ndeki tokalaşma steli kırıldı, 2 bin yıllık sütun ise devrilerek zarar gördü.

Adıyaman Müzesi Müdürlüğü bahçesine getirilen tokalaşma steli, restorasyon çalışmaları kapsamında vinçle bulunduğu yerden alınarak yeniden Karakuş Tümülüsü'ne götürüldü.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, restorasyon çalışmalarının 10 gün süreceğini ifade ederek, "Depremlerden sonra kırılan kabartma stelini müzemizin bahçesine getirmiştik, burada 3 parça halinde olan kabartmayı vinç yardımıyla buradan alıp tekrar Karakuş Tümülüsü'ne götürüyoruz. Restorasyon çalışmaları kapsamında devrilen sütun kaldırılacak ve kabartma sütunu ise yapıştırılacak. Yerli ve yabancı turistlerimizi ziyarete bekliyoruz." dedi.

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