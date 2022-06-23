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Kültür

Karahantepe'de yeni kalıntıların izi sürülecek

Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Şanlıurfa'daki Karahantepe Ören Yeri'nde başlayan bu dönemki kazılarda yeni kalıntıların izi sürülecek.

Eşber Ayaydın   | 23.06.2022
Karahantepe'de yeni kalıntıların izi sürülecek Fotoğraf: Eşber Ayaydın / AA

Şanlıurfa

Karahantepe Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, Taş Tepeler projesi kapsamında yer alan Karahantepe'deki kazılara 3 yıl önce başladıklarını, bu süre içerisinde alanda bulunan neolitik döneme ait eserlerin hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunun dikkatini çektiğini söyledi.

Yeni sezon için Karahantepe'de temizlik çalışmalarına başladıklarını belirten Karul, bölgede geçmiş dönemlerde olduğu gibi kapsamlı kazıların devam edeceğini ifade etti.

Kurban Bayramı'ndan sonra kapsamlı kazıların başlayacağını aktaran Karul, şöyle konuştu:

"Bu yılki önceliğimiz, geçtiğimiz yıllarda bir yapı kompleksimiz vardı, ana bir yapı. Bitişiğine eklemlenmiş yine özel amaçlar için inşa edilmiş mekanlar vardı. Bunların devam ettiğini biliyoruz, bu komplekse ait başka yapıların izlerini geçtiğimiz yıl görmüştük, bu yılki önceliğimiz bu alanlara yoğunlaşmak. Dönem sonunda da bu kompleksin olduğu alanın tam sınırlarını belki tespit edebiliriz."

Karul, ören yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın finansal desteğiyle araştırma ve ziyaretçi merkezinin yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Vali ilk çalışmalara eşlik etti

Neolitik döneme ait önemli arkeolojik verilere ulaşılan Karahantepe'de yeni dönem çalışmaları, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın ilk kazısıyla başladı.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, çok güçlü bir geçmişi olan Şanlıurfa'nın güçlü bir gizemi de içerisinde barındırdığını söyledi.

Kentte 13 farklı kazı çalışmasının yapıldığını ve bu kazıların birçoğunun da çok uluslu olduğunu aktaran Ayhan, "Geçen yıllar pandemi nedeniyle biraz zayıf ilerledi ama inşallah bunun eksikliğini gidereceğiz. Bu sene çok yoğun bir şekilde bunu devam ettireceğiz. Biz bu kazıları çok önemsiyoruz. Hocalarımızın hem maddi hem de manevi yanındayız." dedi.

Vali Ayhan, geçmişin gün yüzüne çıkarılmasını ve Şanlıurfa'nın her alanda buradan faydalanmasını arzu ettiklerini belirterek, "2022 yılı yaz sezonu kazı çalışmasının ilk kazısını yaptık. Hocalarımıza başarılar diledik, her zaman yanlarında olduğumuzu deklare ettik. Şanlıurfa'nın geçmişini gün yüzüne çıkarma noktasında seferber olacağımızı söyleyebiliriz." diye konuştu.

Kentteki güçlü geçmişin, bilim insanlarını Şanlıurfa'ya yönlendirdiğini anlatan Ayhan, 2023'te Dünya Neolitik Kongresi'nin kentte yapılacak olmasının da Türkiye ve özelde de Şanlıurfa için çok önemli olduğunu kaydetti.


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