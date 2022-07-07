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Kültür

Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Ergün Haktanıyan   | 07.07.2022
Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı bölgesinde balon uçuşlarının yeniden başladığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, birçok medeniyetin yaşadığı, kilise ve peri bacasının yer aldığı Soğanlı bölgesinde 2019'da sıcak hava balon turizmini hayata geçirdiklerini, salgın nedeniyle uçuşlara ara verildiğini, kentin ticaret, sanayi, sağlık, gastronomi, doğa gibi değerlerine bu aktiviteyi yeniden eklediklerini belirtti.

Kayseri turizmini çeşitlendirmeye devam ettiklerine dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'yi her yönüyle turizm şehri yapmak öncelikli hedefimizdir. Çok önemli turizm değerlerine sahip bir şehrimiz var. Kapadokya'mızın giriş kapısı olan, peri bacaları, kayadan oyma kiliseleri, manastırları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Soğanlı Vadisi de eski günlerine artık geri dönüyor. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile geçtiğimiz günlerde Soğanlı bölgemizde incelemelerde bulunmuştuk. Adeta hazineyi bağrında barından bu bölgemizi turizmin en güzel aktörü ve destinasyonu haline getirmek için hemen harekete geçtik. Kapadokya'nın giriş kapısında balon turizmi yeniden başladı."

Büyükkılıç, balon turlarının Kayseri turizmine ciddi katkı sunacağını vurguladı.

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