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Kültür

Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan vefat etti

Kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Fatih Türkyılmaz  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan vefat etti

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Çalışkan'ın vefatını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu duyurdu.

TGC'den yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkarlarından, Atatürk'ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerini yazan ekipte yer alan hattat Etem Çalışkan'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz."

Usta sanatçının cenazesi, yarın öğle vakti Levent Afet Yolal Camisi'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine gönderilecek.

Etem Çalışkan kimdir?

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1928'de dünyaya gelen Çalışkan, Mersin Lisesi'nin ardından Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu.

Etem Çalışkan, hattat Emin Barın ve ressam Sabri Berker'in öğrencisi oldu, Anıtkabir kitabelerinin yazılışında Emin Barın’ın asistanlığını yaptı.

Gazeteciliğe Yeni Sabah Gazetesi'nde ressam ve kaligraf olarak başlayan Çalışkan, Ankara’da Zafer ve Öncü, İstanbul'da ise Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalışıp 1982'de emekli oldu.

Emekli olduktan sonra Milliyet Gazetesi'ne "Türk Büyükleri"ni, Sabah Gazetesi'ne "Yunus Emre Divanı"nı hazırlayan usta sanatçı, 1980'de Atatürk'ün doğumunun 100. yılı için basılan gümüş ve altın hatıra paralarını tasarladı.

Çalışkan, 2005'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne, 2021'de ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

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