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Kültür

Kahramanmaraş'taki EXPO 2023 sergi alanına 25 metrelik heykel

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla 23 Nisan 2023'te açılışı gerçekleştirilecek EXPO 2023'ün sergi alanına 25 metre yüksekliğinde "Toprak Ana ve Anadolu Köylüsü" temalı kinetik heykel yapıldığı bildirildi.

Tunahan Akgün   | 07.01.2023
Kahramanmaraş'taki EXPO 2023 sergi alanına 25 metrelik heykel Kaynak: Onikişubat Belediyesi

Kahramanmaraş

Onikişubat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 50 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında kentte hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kentin turizm geleceğine katkı sağlayacak projelere önem verildiği ve bu kapsamda EXPO 2023 Sergi Alanı'na Cengiz Aytmatov'un "Toprak Ana" kitabından yola çıkılarak, doğal tarım konularına dikkat çekilmesi adına "Toprak Ana ve Anadolu Köylüsü" temalı kinetik heykel yapıldığı ifade edildi.

Sanatçılar tarafından EXPO 2023'e özel tasarlanan, 25 metre yükseklik ve 23 metre genişliğe sahip olan ve kollarıyla toprağa tohum serpecek kinetik heykelin, ziyaretçilerine, doğaya dönüş, organik tarım ve köylü Türk insanının toprakla olan ilişkisini aktarmasının hedeflendiği kaydedildi.

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