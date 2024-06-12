Dolar
32.31
Euro
35.05
Altın
2,326.69
ETH/USDT
3,626.00
BTC/USDT
69,729.00
BIST 100
10,205.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor
logo
Kültür

Jennifer Aniston'ın balmumu figürü yaz boyunca İstanbul'da sergilenecek

"Friends" dizisinin başrollerinden, Emmy ödüllü oyuncu Jennifer Aniston'un balmumu figürü, Beyoğlu'ndaki Madame Tussauds İstanbul'un koleksiyonuna eklendi.

Ömer Mirza Şeker  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Jennifer Aniston'ın balmumu figürü yaz boyunca İstanbul'da sergilenecek Fotoğraf: Ömer Mirza Şeker/AA

İstanbul

Merlin Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, figürün Amsterdam Müzesi'nden geldiğini belirterek, "Aniston, 1990'ların efsane dizisi 'Friends'te canlandırdığı 'Rachel' karakteriyle hem aklımıza hem de gönlümüze taht kuran dünya güzeli bir hanımefendi." dedi.

Aniston'un 1969 Los Angeles doğumlu olduğunu ve hala güzelliğini koruduğunu söyleyen Tonger, "2000'li yıllarda oyuncu ve yapımcı Brad Pitt ile fırtınalı bir evlilik süreci oldu. Pitt'in figürü de aynı zamanda müzemizde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Müzemizde 70'i aşkın balmumu figürü sergileniyor. Anniston da yaz boyunca bizimle olacak." diye konuştu.

Tonger, Aniston'un figürünün, İstanbul'da 2016'da açılan Madame Tussauds ailesinin en yeni üyelerinden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hikayemiz aslında çok eskiye dayanıyor. 1750'li yıllarda Madame Tussauds, Fransa'da balmumu heykeli konseptini geliştiriyor. Fransız Devrimi ile beraber Londra'ya gitmek zorunda kalıyor ve İngiltere'de bu konsept müzeleşiyor. Bu serüven şu anda gördüğümüz, ziyaret ettiğimiz, dokunabildiğimiz ve yıldızlarla yan yana olabildiğimiz bir konsepte evriliyor."

Amsterdam'da yapımı yaklaşık 8 ay süren heykelin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce ve Michael Jackson'ın da aralarında bulunduğu, müzikten sinemaya, spordan devlet yöneticilerine ünlü ve önemli isimlerin figürleri müzede görülebiliyor.

Müze, her gün 11.00-19.00'da ziyaret edilebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de plankton patlaması denizin rengini değiştirdi
YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın okul koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı
Şırnak Valisi Atay: Habur Sınır Kapısı'nda 3 milyar 916 milyon 744 bin 90 lira değerinde gümrük kaçağı eşyaya el konuldu
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
TİKA ile KOICA arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

Benzer haberler

Jennifer Aniston'ın balmumu figürü yaz boyunca İstanbul'da sergilenecek

Jennifer Aniston'ın balmumu figürü yaz boyunca İstanbul'da sergilenecek

Turizmde "geleceğe miras" ve "gece müzeciliği" uygulamalarıyla gelirler artırılıyor

Havacılığın tarihi ve ilk şehit pilotların kıyafetleri Yeşilköy'deki müzede sergileniyor

Aspendos Antik Kenti'nde bulunan Zeus ve Afrodit heykelleri arkeologları heyecanlandırdı

Aspendos Antik Kenti'nde bulunan Zeus ve Afrodit heykelleri arkeologları heyecanlandırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet