Dolar
33.53
Euro
36.69
Altın
2,454.11
ETH/USDT
2,648.80
BTC/USDT
58,717.00
BIST 100
9,903.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

İzmir'deki Yassıtepe'de 5 bin yıllık yapı bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde arkeolojik kazıları süren Yassıtepe Höyüğü'nde, depo olarak kullanıldığı tahmin edilen 5 bin yıllık yapı tespit edildi.

Ali Korkmaz  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
İzmir'deki Yassıtepe'de 5 bin yıllık yapı bulundu

İzmir

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, İzmir Büyükşehir ve Bornova belediyelerinin desteğiyle süren kazı çalışmalarına başkanlık eden Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin, AA muhabirine, höyükte günlük yaşamın ve ticari hayatın nasıl yapıldığını tespit etmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kazılarda içinde büyük küpler ve kapların yer aldığı bir depo bulduklarını aktaran Derin, şöyle konuştu:

"O dönemde toplanan midyelerin bu yapıda depoladıklarını biliyoruz. Ayrıca iri küplerin içinde ve çömleklerde çoğunlukla üzüm ve incir gibi ürünler de tespit ettik. Bu, depolamanın yanı sıra ticaretin de başladığını kanıtlıyor. Yassıtepe Höyüğü Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş, turizm için de önemli bir merkez. Yapılacak analizlerle depolanan ürünlere ait yeni bilgiler elde etmeyi hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile görüştü
Adana'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı
FİSKOBİRLİK 2024 ürünü fındık alımına başladı
Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Benzer haberler

İzmir'deki Yassıtepe'de 5 bin yıllık yapı bulundu

İzmir'deki Yassıtepe'de 5 bin yıllık yapı bulundu

Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet