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Kültür

İzmir'deki kazıda 7 bin 800 yıllık kadın heykelciği bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü kazısında 7 bin 800 yıl öncesine tarihlenen kilden yapılmış kadın figürlü bir heykelcik çıkarıldı.

Kürşat Gürbüz   | 08.08.2022
İzmir'deki kazıda 7 bin 800 yıllık kadın heykelciği bulundu Fotoğraf: Kürşat Gürbüz/AA

İzmir

Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistoriya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik, AA muhabirine, İzmir'in ilk çiftçi köyü yerleşimi olarak bilinen höyüğün aynı zamanda Batı Anadolu'daki en eski yerleşim merkezleri arasında yer aldığını, 8 bin 850 yıl öncesine uzanan bulgulara ulaştıklarını ifade etti.

Ulucak Höyüğü'nün bir köyün üzerine başka bir köy kurularak 45 kuşak boyunca sürekli iskan edildiğini gördüklerini aktaran Çevik, şu bilgileri verdi:

"Bu yılki çalışmalarda bir evin kazılması sırasında kilden yapılmış tüm halde bir kadın figürini tespit ettik. Bu tür figürinleri daha önce de saptadık ama genellikle kırılmış olarak ele geçiriyoruz. Bu figürin bugüne kadar Ulucak Höyüğü'nde bulduğumuz tam haldeki üçüncü figürin olması açısından bizim için önemli. Çok nadir bir eser."

Bu tür heykelciklerin geçmişte tanrıça betimlemesi olarak yorumlandığını ancak son yıllardaki kazılarda sokağa veya çöplüğe atılmış olarak da bulunmaları nedeniyle kutsal olmadıklarının değerlendirildiğini aktaran Çevik, heykelciklerin doğum, ölüm, hasat gibi olaylarla ilgili olabileceğini, bolluk ve bereketi artırmak veya büyü amaçlı ritüellerde kullanılmış olabileceğini değerlendirdiklerini ifade etti.



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