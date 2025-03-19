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Kültür

İtalya'nın başkenti Roma'da Nevruz Bayramı'na özel konser verildi

İtalya'nın başkenti Roma'daki Azerbaycan Kültür Merkezi'nde, Nevruz Bayramı dolayısıyla "Turan Manafzade ve 7 Güzel" konseri verildi.

Ömer Mirza Şeker  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
İtalya'nın başkenti Roma'da Nevruz Bayramı'na özel konser verildi

Istanbul

Müzik direktörlüğünü ve kuruculuğunu Manafzade'nin üstlendiği konserde, Türk dünyasından 7 kadın sanatçının yer aldığı "7 Güzel" müzik grubu sahne aldı.

Topluluk, dünya klasiklerinin yanı sıra Türk ve İtalyan ezgilerinden oluşan bir repertuvarı dinleyiciye sundu.

Grupta Azerbaycan'ı Manafzade, Türkmenistan'ı Selbi Kadyrova, Özbekistan'ı Vlada Melikova, Kırgızistan'ı Kanysh Nurdi, Kazakistan'ı Nargiz Yerezhepova, Macaristan'ı Eszter Gracia Galambos, Türkiye'yi ise Gupse Şevval Aydın temsil etti.

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