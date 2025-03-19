İtalya'nın başkenti Roma'da Nevruz Bayramı'na özel konser verildi
İtalya'nın başkenti Roma'daki Azerbaycan Kültür Merkezi'nde, Nevruz Bayramı dolayısıyla "Turan Manafzade ve 7 Güzel" konseri verildi.
Istanbul
Müzik direktörlüğünü ve kuruculuğunu Manafzade'nin üstlendiği konserde, Türk dünyasından 7 kadın sanatçının yer aldığı "7 Güzel" müzik grubu sahne aldı.
Topluluk, dünya klasiklerinin yanı sıra Türk ve İtalyan ezgilerinden oluşan bir repertuvarı dinleyiciye sundu.
Grupta Azerbaycan'ı Manafzade, Türkmenistan'ı Selbi Kadyrova, Özbekistan'ı Vlada Melikova, Kırgızistan'ı Kanysh Nurdi, Kazakistan'ı Nargiz Yerezhepova, Macaristan'ı Eszter Gracia Galambos, Türkiye'yi ise Gupse Şevval Aydın temsil etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.