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Kültür

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

Antalya'da "Aspendos Born Again" etkinlikleri kapsamında ünlü İtalyan operatik pop sanatçısı Alessandro Safina, konser verdi.

Servet Tümer   | 28.09.2022
İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi Fotoğraf: Servet Tümer - AA

Antalya

Aspendos Antik Tiyatrosunda Limak Flarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen konserde 59 yaşındaki İtalyan sanatçı sevenleri ile buluştu.

Tenor Safina, 2 saat süren konserde sevilen parçaları seslendirdi.

Konser sonrası çok sayıda yerli ve yabancı müziksever, Alessandro Safina ve Limak Flarmoni Orkestrasını ayakta alkışladı.

Etkinlik kapsamında Limak Flarmoni Orkestrası eşliğinde tenor Murat Karahan ve opera sanatçısı Placido Domingo yarın sahne alacak.

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