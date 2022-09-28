İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi
Antalya'da "Aspendos Born Again" etkinlikleri kapsamında ünlü İtalyan operatik pop sanatçısı Alessandro Safina, konser verdi.
Antalya
Aspendos Antik Tiyatrosunda Limak Flarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen konserde 59 yaşındaki İtalyan sanatçı sevenleri ile buluştu.
Tenor Safina, 2 saat süren konserde sevilen parçaları seslendirdi.
Konser sonrası çok sayıda yerli ve yabancı müziksever, Alessandro Safina ve Limak Flarmoni Orkestrasını ayakta alkışladı.
Etkinlik kapsamında Limak Flarmoni Orkestrası eşliğinde tenor Murat Karahan ve opera sanatçısı Placido Domingo yarın sahne alacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.