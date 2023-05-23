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Kültür

İsveç'te Türk mutfağı, Örebro Üniversitesinde tanıtıldı

İsveç'te, Örebro Üniversitesi Grythyttan Konaklama Mutfak Sanatları ve Yemek Bilimi Bölümü'nde Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

Atila Altuntaş  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
İsveç'te Türk mutfağı, Örebro Üniversitesinde tanıtıldı Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında İsveç'in Örebro Üniversitesinde, Hatay kentine özgü lezzetler tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin düzenlediği etkinliğe, Kültür ve Turizm Müşaviri Sadettin Taşçı, Örebro Üniversitesi Grythyttan Konaklama Mutfak Sanatları ve Yemek Bilimi Bölümü Müdürü Helene Gustafsson ve öğrenciler katıldı.

İsveç'te 2021'de katıldığı "Masterchef İsveç" yarışmasında ikinci olan şef Türk asıllı Ayla Canpunar, etkinlikte sunum yaptı.

Canpunar, Hatay lezzetlerinin hazırlık ve pişirme sürecine ilişkin püf noktaları da öğrencilerle paylaştı.

Türkçe ve İsveççe yapılan sunumda, Hatay'dan getirilen baharatlar ve malzemeler kullanıldı.

Davetlilere tepsi kebabının yanı sıra vişneli yaprak sarma ve kuru patlıcan dolması ikram edildi.

İskandinav influencerlar "kısır" yaptı

Öte yandan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin girişimleriyle düzenlenen çevrim içi kısır yapım atölyesine, İskandinavya'dan 9 influencer katıldı.

Kendilerine gönderilen kısır malzemelerini Instagram sayfalarında paylaşan influencerlar, ardından Şef Maximillan JW Thomae öncülüğünde hazırladıkları kısırı takipçileriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığının himayesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde düzenlenen hafta kapsamında 27 Mayıs'a kadar tüm iller ile büyükelçiliklerde eş zamanlı etkinlikler yapılacak.


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