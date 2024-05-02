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Kültür

İstanbul'un fethini diorama çalışmasıyla canlandırdı

Edirne'de yaşayan Hüseyin Ülker, İstanbul'un fethini "diorama" adı verilen üç boyutlu modelleme çalışmasıyla canlandırdı.

Gökhan Zobar  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
İstanbul'un fethini diorama çalışmasıyla canlandırdı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Ülker, 9 aylık çalışması sonucunda Edirne'den yola çıkan II. Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusunun İstanbul surlarından kente girişini anlattı.

Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencisi olan 55 yaşındaki Ülker, çalışmasını Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Ulusal Edirne Sempozyumu kapsamında fuaye alanında sergiledi.

Ülker, gazetecilere yaptığı açıklamada, diorama hobisinin çocuk yaşlarda başladığını söyledi.

Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olan İstanbul'un fethi çalışmasını başarıyla tamamladığını belirten Ülker, "Tüm teknik detayları titizlikle çalıştım. Tarihi kaynakları inceleyip şahi toplarını, taarruz şeklini tek tek vurguladım. 3-4 yıl ön hazırlığını yaptım, hem akademik araştırmalar hem de malzeme temini süreci oldu." ifadelerini kullandı.

Diorama çalışmalarının bir kitap kadar değerli olduğunu dile getiren Ülker, genç nesillere tarihin anlatılmasında üç boyutlu çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

Ülker, Kut'ül Amare Savaşı, Osmanlı-Rus Savaşı ve Büyük Taarruz'u anlatan diorama çalışmalarını da yapmayı hedeflediğini kaydetti.

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