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Kültür

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ömer Mirza Şeker  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak Yıldız Sarayı, yaklaşık 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını halka açtı.

İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Cüneyt Karakuş'un yönetmenliğini üstlendiği, Kerem Bursin ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolleri paylaştığı "Eflatun" filmi, 29 Temmuz - 1 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak.

AKM'de çocuklar için de 1 Ağustos'ta "Ritim Atölyesi" ve "Erken Müzik Eğitimi" ve "Piyano Kaşifleri"nin bulunduğu çeşitli atölyeler düzenlenecek.

İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen "Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek" başlıklı sergi, 1 Ağustos'ta Yerebatan Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Pera Palas'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı "Atatürk Müze Odası", 1 Ağustos'ta yeniden ziyarete açılacak.

"Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapının tarihinde ilk kez görülebildiği Yıldız Sarayı da 1 Eylül'e kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak gezilebilecek.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Mona Mahall, Prof. Dr. Aslı Serbest ve Yelta Köm'ün üstlendiği "Ters Yüz Pera: Mekanlar ve Metinlerde Denemeler" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.

Konserler ve gösteriler

Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bugün Buray, yarın Baba Zula ve Sena Şener, 31 Temmuz'da Can Bonomo'nun yanı sıra 1 Ağustos'ta Zeynep Bakşi ve Erdal Erzincan, 2 Ağustos'ta Volkan Konak, 3 Ağustos'ta Gazapizm, 4 Ağustos'ta ise Sıla müzikseverlerle buluşacak.

Maximum Uniq Açıkhava'da yarın Berkay, 1 Ağustos'ta Kıraç, 4 Ağustos'ta ise Gökhan Özen konser verecek.

Derya Bedavacı yarın Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sahne alacak.

Grup üyelerinin Pankisi Gorge'lı kadınlardan oluştuğu Çeçen müzik grubu "Pankisi Ensemble" bugün Kadıköy Sahne'de dinleyicilerle buluşacak.

Bu yıl 25. kez düzenlenen İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin bugün resmi açılışı yapılacak. Festival kapsamında 3 Ağustos'a kadar konserler, atölyeler, eğitimler, sergiler, yarışmalar ve gösteriler sanatseverlerle buluşacak.

Geçen yıl 800 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Festivali ise bu yıl 2-18 Ağustos arasında 120 bin metrekare büyüklüğündeki Festival Park Yenikapı'da müzikseverleri ağırlayacak.

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