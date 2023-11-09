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Kültür

İstanbul Harbiye Askeri Müzesi bugün ücretsiz ziyaret edilebilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul'daki Harbiye Askeri Müzesi'nin yarın ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.

Ömer Olcay  | 09.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
İstanbul Harbiye Askeri Müzesi bugün ücretsiz ziyaret edilebilecek

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Harbiye Askeri Müzemizi vatandaşlarımız, bugün ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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