İstanbul Harbiye Askeri Müzesi bugün ücretsiz ziyaret edilebilecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul'daki Harbiye Askeri Müzesi'nin yarın ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Harbiye Askeri Müzemizi vatandaşlarımız, bugün ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
#10KasımAtatürküAnmaGünü dolayısıyla İstanbul Harbiye Askerî Müzemizi vatandaşlarımız, yarın ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tüm halkımızı bekliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/616NYvWHLP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2023