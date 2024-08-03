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Kültür

"İstanbul Festivali" Manga konseriyle başladı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Festivali", Manga konseriyle Festival Park Yenikapı'da başladı.

Özlem Limon  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
"İstanbul Festivali" Manga konseriyle başladı

İstanbul

Festivalin ilk gününde Türk müziğinin sevilen gruplarından Manga, 20 yıllık müzik serüvenini seyircilerin arasında kutlayarak, sevilen şarkılarını söyledi.

Grup üyeleri, sahneye davet ettikleri bir hayranlırıyla Linkin Park'ın "In the End" şarkısını birlikte seslendirdi. Konserde aynı zamanda Cartel grubundan Alper Ağa da konuk sanatçı olarak yer aldı. İkili, 2009 yılının ardından ilk kez Festival Park Yenikapı'da "Evdeki Ses" şarkıyla sahneyi paylaştı.

Manga 20. yaşlarını kestikleri pastayla kutlayarak sevilen şarkılarından "Bir Kadın Çizeceksin" parçasını on binlerce seyircinin arasında söyledi.

Festival hakkında

Konserlerin yanı sıra görsel şovlara dans gösterilerine de yer verilen sahne, İstanbul Festivali boyunca Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sanatçılarını ağırlamaya devam edecek.

Festival Park Yenikapı, konserlerin haricinde farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Çocuk atölyeleri ve ödüllü spor turnuvalarının düzenleneceği festivalde ziyaretçiler, HUPALUPA GO çocuk eğlence alanında golf, bowling, subsoccer, air hockey ve langırt gibi çeşitli oyunlarda rekabet ederken, Macera Parkuru, Survivor Parkuru, Ağ Labirenti ve Çarpışan Botlarda vakit geçirebilecek. Katılımcılar, 3x3 Basketbol Turnuvası, Carvak Best of The Streets turnuvası 12,14,16,18 yaş, büyükler ve elit olmak üzere 6 kategoride düzenlenecek.

Reynmen, Semicenk, Hande Yener, Lost Frequencies, Mavi Gri, Fatma Turgut, Duman, Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, BEGE, Lvbel C5, Blok3, Burak Yeter, Jason Derulo, Yıldız Tilbe, M Lisa, Motive, Emir Can İğrek, Sertab Erener, Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut, Yayla Trio, Pinhani ve Melike Şahin program boyunca sanatseverlerle buluşacak.

Detaylı bilgi için "​​​​​​​istanbulfestivali.com" adresi ziyaret edilebilir.

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