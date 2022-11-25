İskender Pala'nın 13 romanı 13 resme esin kaynağı oldu
Üsküdar Belediyesi, yazar İskender Pala'nın 13 romanından esinlenilerek, 13 sanatçı tarafından hazırlanan "Kelimeler ve Renkler" resim sergisini açtı.
İstanbul
Nevmekan Sahil Galeri'de açılışı yapılan serginin küratörlüğünü Murat Kurt üstleniyor.
Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İskender Pala'nın zor zamanlarda büyük fedakarlıklarla önemli eserler ortaya koyduğunu belirterek, "Ülkemizde her alanda atılımlar yapılırken, kültür ve sanat alanında da böyle değerli sanatçılarımıza çok ihtiyacımız var. Umarız İskender Pala, uzun yıllar güzel eserlerini bizlerle buluşturmaya devam eder." dedi.
Serginin böyle bir mekanda açılmış olmasından dolayı ayrıca memnuniyetini dile getiren Alpaslan, "Bu tür eserleri inşallah önümüzdeki 'Türkiye Yüzyılı' içerisinde fazlasıyla oluşturacağız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.
"Benim hayallerimin bile aşan bir renk hayali gördüm"
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala da kitaplarının ressamlar tarafından resmedilirse, nasıl bir şey çıkacağını yıllardır merak ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:
"Uzun yıllar minyatürlerle divanların birlikte olduğu eserleri düşünüp dururdum. Acaba söz mü daha önemliydi yoksa nakış mı? Çünkü bir mesnevinin içerisinde, şairin söylediği bir anlatım aynı sayfada resim çizilerek nakşedilmesi zihnimde şöyle düşündürüyordu, şairin anlattıklarını anlamayan için bir de resme bakılsın. Bu düşünceler beni böyle bir sergiye götürdü." dedi.
Kendi kitaplarının tasarımında kırmızı renginin ağırlıklı olduğunu fark ettiklerini aktaran Pala, "Küratörümüz Murat Kurt ile bu konuları konuşurken, kendisi çok değerli ressam dostları olduğunu ifade ederek, böyle bir sergiyi birlikte yapmayı teklif etti. Ressam dostlarımıza eserleri gönderdik ve hiçbir yönlendirme olmaması adına başka bir şey söylemedik. Benim hayallerimin bile aşan bir renk hayali gördüm, 'Kelimeler ve Renkler' böyle oluştu hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Sergide yeniyi eskiyle söylemeye çalıştık"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise bu serginin hamurunda edebiyat, roman, kültür ve sanat olduğuna dikkati çekerek, İskender Pala'nın son 20 yılda yazdığı romanlarla, Türkiye'nin en çok okunan edebiyatçıları arasında bulunmasının önemine işaret etti.
Pala'nın eserlerinde hayattan, aşktan, tarihten ve tasavvuftan beslendiğini ifade eden Türkmen, "Böyle özel bir yazarımızın özel bir sergiyle anılıyor olmasından ötürü gurur duyuyoruz." diye konuştu.
Serginin küratörü Kurt, sanatçının yeni bir şey söyleyen kişi olduğu yorumunu yaparak, "İskender Pala'nın eserlerinden esinlenerek oluşturulan bu sergide yeniyi eskiyle söylemeye çalıştık." dedi.
Sergide Pala'nın 13 romanını temsil eden eserlerden "Babilde Ölüm İstanbul'da Aşk"ı Murat Kurt, "Katre-i Matem"i Ceyda Hüseyinoğlu, "Şah ve Sultan"ı Ataman Oğuz, "Od"u Hürrem Özerden, "Efsane"yi Mustafa Sönmez, "Mihmandar"ı Gültekin Serbest, "Karun ve Anarşist"i Handan Korkmaz, "Abum Rabum"u Erhan Hökelek, "İtiraf"ı Erol Kılıç, "Akşam Yıldızı"nı Figan Batı, "Kervan"ı Evren Gül, "A-71"i Müfit İşler ve "Surname"yi Talip Keser resmetti.
İskender Pala'nın 13 romanındaki kelimelerin, renklerin diliyle anlatan eserlerden oluşan sergi, 2 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.