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Kültür

"İşin Aslı" fotoğraf sergisi 7 Ekim'de açılacak

Fotoğraf sanatçısı Özgür Çabuk'un "İşin Aslı" adlı fotoğraf sergisi, Schneidertempel Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz   | 03.10.2022
"İşin Aslı" fotoğraf sergisi 7 Ekim'de açılacak

İstanbul

"İşin Aslı" fotoğraf sergisi, sergilenecek fotoğrafların tamamını cep telefonu kamerasıyla çeken Çabuk'un ilk kişisel sergisi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Fotoğrafların birçoğunda ters ışık kullanarak kadrajın içindeki kişilerin kimliklerini muğlaklaştıran Çabuk'un 50'ye yakın fotoğrafı sergilenecek.

Sergi, 23 Ekim'e kadar görülebilecek.

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